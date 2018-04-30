موريتانيا..نقابة عمالية تدعو لإنهاء إضراب الأطباء

طالبت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، الجهات المعنية، بفتح مفاوضات مع النقابات الطبية، بهدف إنهاء إضراب الأطباء، والأخصائيين، وتلبية مطالبهم”.

وقالت الكنفدرالية في بيان لها اليوم الاثنين، إن إضراب الأطباء “قد تسبب في شلل شبه تام للخدمات الطبية داخل جل المرافق الصحية العمومية والخصوصية على حد سواء”.

مضيفة أن الإضراب “فاقم من معاناة المرضى الذين يشكون أصلا من رداءة القائم من هذه الخدمات، وارتفاع أسعارها”.

ودخل الأطباء الموريتانيون قبل خلال الأسابيع الماضية، فى إضراب جزئي ، بهدف “تحسين ظروف العمل والعمال في المستشفيات، والرفع من مستوي الخدمة الصحية المقدمة للمواطن”.

وقال الأطباء إنه “رغم إعطاء الإدارة الفرص الكافية لتلبية المطالب، فإنها لم تستجب، ما جعلهم يقررون الدخول في إضراب عن العمل”.