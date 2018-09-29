موريتانيا.. نقل الأساتذة والمعلمين إلى أماكن عملهم

بدأت وزارة التهذيب الموريتانية، اليوم السبت، نقل أزيد من 600 من الأساتذة والمعلمين الخريجين إلى أماكن عملهم داخل البلاد.

ومكنت العملية التي أطلقتها الوزارة من مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط، من نقل 406 معلمين، و284 أستاذا إلى ولايات الداخلية.

و قالت الأمينة العامة لوزارة التهذيب أمعيزيزة بنت محفوظ ولد كربالي، إن هذه العملية تدخل في إطار التحضيرات التي أجرتها الوزارة لافتتاح العام الدراسي الجديد، واستكمالا للمراحل التحضيرية السابقة كالتحويلات ونقل المعدات التربوية للولايات الداخلية.

وأضافت الأمينة العامة، أن الوزارة طبقت كافة المعايير المنصوص عليها بشأن تحويلات الخريجين طبقا للحاجة ومراعاة للطلبات الممكنة ومتطلبات الخريطة المدرسية، “التي تسعى الوزارة إلى إصلاحها”

وكان وزير التهذيب الوطني أعلن الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط، أن افتتاح العام الدراسي 2018 ـ 2019 سيكون يوم الاثنين المقبل.