موريتانيا.. هؤلاء النسوة ضمن مقاعدهن في البرلمان

أشارت النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية في موريتانيا، وذلك بعد فرز ما يزيد على 80 في المائة من الأصوات، أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ضمن أربعة مقاعد على اللائحة الوطنية للنساء، بينما ضمن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » ثلاثة مقاعد.

وبحسب هذه النتائج فإن هؤلاء النسوة تمكن من ضمان مقاعدهن داخل البرلمان، وذلك بشكل مؤكد:

حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم: ميمونة منت أحمد سالم، السالمة منت أعمر شين، فاطمة بنت محمد يرب، زينب عبدول صمب كوريكا.

حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »: أنيسه با، عيشه بنت بونا، هندو بنت الديه.

حزب اﻻﺗﺣﺎد ﻣن أﺟل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻘدم: الناها منت مكناس

حزب الكرامة: الطاهرة بنت سيدي عالي

حزب تكتل القوى الديمقراطي: النانة بنت شيخنا

ﺣزب اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ: اليخير منت يسلم ولد سيد المختار

حزب اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺗﻘدﻣﻲ: ميمونة بنت يركيت

اﻟﺣزب اﻟوﺣدوي ﻟﺑﻧﺎء ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ: السالمة بنت حدمين

ﺣزب اﻟﻌﮭد اﻟوطﻧﻲ ﻣن أﺟل اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ « عادل »: فاطمة منت خطري

اﻟﺣراك اﻟﺷﺑﺎﺑﻲ ﻣن أﺟل اﻟوطن: لاله منت اشريف

حزب الصواب: كمبا دادو كان

حزب المستقبل: المعلومة بنت بلال

حزب الإصلاح: مسعودة بنت بحام

وفيما ضمنت الأحزاب في المراتب الأولى مقاعدها، يبقى التنافس شرساً بين الأحزاب التي تذيلت الترتيب، ومن الوارد جداً أن تتأثر بعمليات الفرز المقبلة.