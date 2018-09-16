موريتانيا.. هؤلاء هم ضيوف البرلمان في الشوط الثاني

دخل 22 نائباً قبة البرلمان الموريتاني بموجب النتائج الأولية للشوط الثاني من الانتخابات التشريعية، جميعهم من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بعد أن حقق العلامة الكاملة في هذا الشوط، رغم تحفظات المعارضة على الظروف التي جرى فيها التنافس.

من ضمن هذه القائمة أسماء تدخل البرلمان لأول مرة، من أبرزها العقيد المتقاعد الشيخ ولد بايه، الذي كان عمدة ازويرات وترك ذلك المنصب من أجل مقعد برلماني حسمه بفارق ضئيل وبعد منافسة شرسة من طرف المعارضة.

ولد بايه الذي يوصف بأنه مقرب وصديق شخصي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، يقدم من طرف العديد من الأوساط السياسية القريبة من الحزب الحاكم على أنه الرئيس المناسب للجمعية الوطنية المقبلة.

يحمل ولد بايه معه إلى البرلمان في المقعد الثاني حمود اعلي المالحة، ليحتفظ بمقعده البرلماني للمرة الثانية.

مقاطعة « جكني »: الطالب مصطف لمين، ومحمدي يحيى المختار سيدي عالي.

مقاطعة « غابو »: عالي كى كانديكا، والخو ولد سيدنا عالي الذهبي.

مقاطعة « افديرك »: الحضرامي الولي أحمادي.

مقاطعة « أوجفت »: محمد المختار الزامل.

مقاطعة « روصو »: با مدين، ومحمذن فال ولد العالم.

مقاطعة « امباني »: جا الشيخ عمر ممادو، وامدو مخطار انيانغ.

مقاطعة « بوكي »: يال زكريا، ومالك محم.

مقاطعة « كرو »: محمد عبد الرحمن السالك، ومحمد الأمين ولد أحمد دركلي.

مقاطعة « باركيول »: الزين ولد أحمد سالم ولد البشير، وهاشم ولد نوح.

مقاطعة « مونكل »: حبيب إبراهيم الداه، وسيدي ولد غابر.