موريتانيا.. هيئة الإغاثة العالمية تطلق مشروع “إفطار الصائم”

وزعت مكتب هيئة الإغاثة العالميةفى موريتانيا مئات السلات الغذائية ضمن برنامج افطار الصائم لعام 1439 هجرية.

وقد استفاد من التوزيع مئات الأسر الفقيرة والأرامل واليتامى وأصحاب الاحتياجات الخاصة ، بإشراف رئيسة المكتب مسعودة منت بحام .

وتوافدت الأسر على مكتب الهيئة بمقاطعة لكصر لأجل الحصول على هذه المعونات الغذائية العاجلة والتي من شأنها تخفيف عبء الحياة المعيشية في هذا الشهر الفضيل.

و شكرت بنت بحام السلطات الموريتانية على تجاوبها مع جهود الهيئة وتسهيلاتها لعملها فى موريتانيا.

وأشارت إلى أن الهيئة دأبت على مشروع إفطار الصائم منذ سنوات وهو جزء يسير من الأنشطة الإنسانية الأخرى العديدة والمتنوعة التي تقوم بها الهيئة في موريتانيا عبر برامج متنوعة كبرنامج الإغاثة العاجلة، وفق تعبيرها .