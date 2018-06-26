موريتانيا والاتحاد الأفريقي يناقشان علاقات التعاون بينهما

ناقشت موريتانيا اليوم الثلاثاء بنواكشوط، مع وفد من الاتحاد الأفريقي، علاقات التعاون بين موريتانيا والاتحاد، وكيفية تعزيزها.

وجرى نقاش كيفية تطوير علاقات موريتانيا مع الاتحاد الأفريقي خلال لقاء جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة و الأسرة الموريتانية، الناها بنت مكناس، ووفد من الاتحاد الأفريقي برئاسة مفوضة الشؤون السياسية بالاتحاد، ميناتا سسوما.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل وآليات تعزيز التعاون ما بين موريتانيا والاتحاد الإفريقي وخاصة فيما يتعلق بالاجتماع عالي المستوى المزمع تنظيمه على هامش القمة الـ31 للاتحاد الإفريقي، الذي سيناقش الإشكاليات المرتبطة بالمرأة و السلطة في القارة الأفريقية.