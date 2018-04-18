موريتانيا والاتحاد الأوروبي يناقشان اتفاقية شراكة بين الطرفين

ناقشت موريتانيا اليوم الأربعاء مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الشراكة التجارية بين موريتانيا والاتحاد ومنطقة غرب أفريقيا، وسبل تعزيز وتطوير هذه الاتفاقية.

وجرى نقاش الاتفاقية خلال اجتماع بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، جمع وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت مكناس، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا جياكو ما ديرازو.

وحضرت نقاش اتفاقية الشراكة التجارية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الأمينة العامة لوزارة التجارة الموريتانية، العالية بنت منكوس، ومديرو ترقية التجارة الخارجية والدراسات والتعاون بنفس القطاع.