موريتانيا والسعودية توقعان اتفاق تعاون في المجال القضائي

وقعت موريتانيا أمس الأحد بالرياض، مع المملكة العربية السعودية برنامج تعاوني تنفيذي في المجال القضائي.

وتدخل هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين البلدين، كما أنها تدخل ضمن إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

وقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير العدل، جا مختار ملل، وعن الجانب السعودي وزير العدل، رئيس المجلس الاعلى للقضاء، وليد بن محمد الصمعاني.

وناقش الوزيران على هامش توقيع هذه الاتفاقية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.