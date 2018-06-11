موريتانيا والسنغال تناقشان محاور التعاون بين البلدين

ناقشت السنغال وموريتانيا، اليوم الاثنين، محاور التعاون بين البلدين المتعلقة بالطاقة والمعادن، والصيد، بالاضافة إلى انتجاع المنمين الموريتانيين في السنغال.

جاء نقاش المواضيع خلال لقاء جمع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ووزير النفط والطاقة السينغالي، منصور اليمان كان، في العاصمة نواكشوط.

وقال وزير النفط والطاقة السنغالي إن مباحثاته مع ولد عبد العزيز، تناولت “التطابق في وجهات نظر الرئيسين حول محاور التعاون سواء تعلق الأمر بالبترول أو انتجاع المنمين الموريتانيين في السينغال أو الصيد” حسب تعبير الوزير.

وأضاف الوزير السنغالي الذي يزور موريتانيا حاليا، أنه سلم الرئيس الموريتاني رسالة من “أخيه رئيس جمهورية السينغال”، مؤكدا “ارتياحه” إزاء ما سماها “المواقف الايجابية جدا لفخامة الرئيس حول مختلف هذه القضايا”.

وكانت موريتانيا والسنغال وقعتا اتفاقا لتقاسم إنتاج “حقل السلحفاة” للغاز الواقع على الحدود المشتركة بين البلدين، والذي أثار ضجة خلال الأسابيع الماضية بسبب النسبة التي يحصل عليها البلدان من الغاز.