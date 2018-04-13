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موريتانيا والسنغال تناقشان ملف الانتجاع الحدودي

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 1 دقيقة
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اجتمعت أمس الخميس في مدينة سينلوي السينغالية اللجنة الاستشارية الموريتانية السينغالية المكلفة بالانتجاع الحدودي بين البلدين ، برئاسة وزيرة البيطرة فاطمة فال بنت أصوينع، و وزيرة البيطرة والانتجاح الحيواني في الحكومة السينغالية آمنتا بينغ أنجاي.

ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء مماثل جمع ولاة أترارزة ،لبراكنه ،كوركول وكيدي ماغه بولاة سينلوي، ماتم ، اللوكه وتامبا كوندا في الفترة ما بين 9 و10 الجاري.

ويهدف لقاء اللجنة الاستشارية إلي تقديم مقترحات أعضائها بهدف المصادقة على تقرير لجنة الولاة ، وجاء فى المقترحات نتائج المسح الأخير للثروة الحيوانية في السينغال ، والمشاكل المحددة والتوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة بين البلدين.

وجاء فى التقرير الوضعية الرعوية والإجراءات اللازم اتخاذها لتسيير القطعان المنتجعة في البلدين ، كما تمت المصادقة على مشروع خطة العمل المقترحة من قبل اجتماع الولاة والمتعلق بتنفيذ التوصيات والاجتماع المقبل للجنة الاستشارية والولاة.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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