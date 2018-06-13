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موريتانيا والمغرب تبحثان التعاون في مجال الصيد

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 10 ساعات
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ألتقي وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد أشروقه اليوم الأربعاء في مكتبه بنواكشوط السفير المغربي في نواكشوط، حميد شبار.

وبحث المسؤولان الموريتاني والمغربي مختلف المجالات التى يمكن ان تكون محل شراكة وتعاون بين البلدين.

وشملت المباحثات بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) مجالات الاستثمار، خاصة فى مجال الصيد والاقتصاد البحري، حيث يتوفر البلدان على ثروة سمكية معتبرة، ويمتلكان خبرة في مجال استغلال الثروات البحرية .

وكان  العاهل المغربي محمد السادس قد سلم حميد شبار أوراق اعتماده، شهر ابريل الماضي بعد  تعيينه سفيرا للمملكة المغربية في موريتانيا.

وقدم حميد شبار، أوراق اعتماده في نواكشوط لوزير الخارجية الموريتاني الشهر الماضي، بعيد تسلمه مهامه كسفير لبلاده في موريتانيا.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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