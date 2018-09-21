موريتانيا والمغرب تبحثان تعزيز التعاون بينهما

استقبل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ .

وتناول اللقاء بحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) علاقات الإخوة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني وصف العلاقات التي تجمع بين المملكة وموريتانيا بالقوية والمتينة، مؤكدا استعداد المغرب لتطويرها من خلال توسيع وتنويع مجالات التعاون، وتجويد العلاقات على مستويات مختلفة.

كما أشاد رئيس الحكومة بالتعاون المغربي- الموريتاني المتين، مشيرا إلى آفاقه الواعدة بين البلدين، وإمكانية التنسيق في عدد من المجالات، في مقدمتها الفلاحة والصيد البحري، وكذا تبادل التجارب في مجال التكوين المهني والتعليم العالي.

من جانبه، نو ه وزير الخارجية الموريتاني بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين، مشددا على ضرورة تعزيز فرص التعاون الثنائي، والعمل على تقوية العلاقات الثنائية، والاستفادة من الروابط المشتركة العديدة التي تميزها.

وكان ولد الشيخ أحمد قد التقى يوم امس نظيره المغربي ناصر بوريطة، وكلا من الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب حكيم بن شماس رئيس مجلس المستشارين.

كما التقى المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات صلاح الدين مزوار، ورئيس مجلس الأعمال المغربي الموريتاني السيد سعيد لعلج.