موريتانيا..والي “تيرس ازمور” يحث عمال “سنيم” على الحوار

حث والي تيرس ازمور اسلمو ولد سيدى اليوم الأحد مناديب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” على اتباع أسلوب “نهج الحوار” ، وعدم اللجوء لإجراءات تصعيدية ، بعد تذمر عدد من العمال من قرارات اجتماع مجلس إداراة الشركة الأخير.

جاء ذلك خلال اجتماع لثلاث مركزيات نقابية (اتحاد العمال الموريتانيين ، الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا ،الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية ) مع الوالي من أجل رفع مطالب العمال للشركة ،دون تنظيم أي احتجاجات عمالية.

وأبلغت المركزيات النقابية الوالي بامتعاض العمال من نتائج مجلس إدارة الشركة الأخير ، الذى قرر في اجتماعه المنعقد الجمعة الماضي زيادة الغلاف المالي بمبلغ 50مليون أوقية قديمة ، ليصبح المبلغ ل 600 مليون أوقية قديمة ، أي مايعادل 6000000 بالحساب الجديد.

وقال الوالي للمركزيات النقابية إنهم سيرفع مطالبهم إلى الجهات المعنية ، وشكرهم ا على اتصالهم به وعلى تبنيهم نهج الحوار لحل مشاكلهم .

وأبلغت إدارة مقر الاستغلال في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” مناديب العمال أن الشركة لم تسجل أية أرباح ولا خسائر، خلال السنة الماضية ،موضحة في هذا الصدد أنه رغم التحسن الملحوظ في أسعار الحديد إلا أن الشركة دفعت عدة غرامات.

كما اتخذ مجلس الإدارة قرارا آخر بمنح العمال مبلغا تشجيعيا يساوي علاوة الإنتاج التي استحقها العمال في شهر مارس وهي علاوة بلغت 27,5% من الراتب.