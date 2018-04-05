أخباراقتصاد

تفاهم تركي-موريتاني في مجال التجارة والسياحة

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 9 ساعات
0

وقعت موريتانيا أمس الأربعاء بالعاصمة التركية أنقرة، مذكرة تفاهم، للتفاوض حول اتفاق تجاري تفضيلي ثنائي بينها مع وتركيا.

ويهدف هذا الاتفاق، إلى التعبير عن إرادة تضامن الحكومة الموريتانية والتركية، من أجل إنشاء خلية تسمح بالتبادلات التجارية الثنائية بين البلدين بصورة مستديمة.

وقعت المذكرة عن الجانب الموريتاني، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، وعن الجانب التركي وزير الاقتصاد التركي نهات زيبكي.

وزير التجارة الموريتانية، بحث كذلك مع وزير السياحة والثقافة التركي، نعمان كورتلموش، إمكانية تعزيز الشراكة بين البلدين، في مجال السياحة.

والتقت الوزيرة الموريتانية كذلك، خلال زيارتها لتركيا، رئيس الوكالة التركية للتنمية، من أجل إقرار برنامج تعزيز القدرات في مجال السياحة.
وكانت موريتانيا وتركيا وقعتا مجموعة من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس التركي لنواكشوط شهر فبراير الماضي، شملت قطاعات الصيد البحري والاقتصاد البحري، والزراعة، وتعزيز وحماية الاستثمارات والسياحة، والتعاون في مجال المحروقات، والمناجم، اضافة الى تنقل الافراد واقامتهم والتعليم العالي.

اظهر المزيد
Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

مقالات ذات صلة

منذ 3 دقائق
6

موريتانيا.. معلومات عن قصر المؤتمرات الذى سيستضيف القمة الافريقية

منذ 15 ساعة
108

المعارضة في موريتانيا تنفي التفاوض مع النظام

منذ 17 ساعة
73

موافقة منتخب موريتانيا تؤجل بطولة شمال إفريقيا

منذ 23 ساعة
352

موريتانيا.. الرئيس يتباحث مع مدير شركة “توتال” الفرنسية