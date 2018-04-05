تفاهم تركي-موريتاني في مجال التجارة والسياحة

وقعت موريتانيا أمس الأربعاء بالعاصمة التركية أنقرة، مذكرة تفاهم، للتفاوض حول اتفاق تجاري تفضيلي ثنائي بينها مع وتركيا.

ويهدف هذا الاتفاق، إلى التعبير عن إرادة تضامن الحكومة الموريتانية والتركية، من أجل إنشاء خلية تسمح بالتبادلات التجارية الثنائية بين البلدين بصورة مستديمة.

وقعت المذكرة عن الجانب الموريتاني، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، وعن الجانب التركي وزير الاقتصاد التركي نهات زيبكي.

وزير التجارة الموريتانية، بحث كذلك مع وزير السياحة والثقافة التركي، نعمان كورتلموش، إمكانية تعزيز الشراكة بين البلدين، في مجال السياحة.

والتقت الوزيرة الموريتانية كذلك، خلال زيارتها لتركيا، رئيس الوكالة التركية للتنمية، من أجل إقرار برنامج تعزيز القدرات في مجال السياحة.

وكانت موريتانيا وتركيا وقعتا مجموعة من الاتفاقيات خلال زيارة الرئيس التركي لنواكشوط شهر فبراير الماضي، شملت قطاعات الصيد البحري والاقتصاد البحري، والزراعة، وتعزيز وحماية الاستثمارات والسياحة، والتعاون في مجال المحروقات، والمناجم، اضافة الى تنقل الافراد واقامتهم والتعليم العالي.