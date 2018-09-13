موريتانيا.. وزارة الخارجية تنعي شيخنا ولد محمد الأغظف

قدمت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الخميس تعازيها لأسرة المرحوم شيخنا ولد محمد الأغظف ، أحد قادة الدبلوماسية الموريتانية عند تأسيسها .

وأعربت وزارة الخارجية فى بيان لها اليوم الخميس عن تعازيها القلبية لأسرة الفقيد ، واصفة المرحوم بأنه ” أحد أبرز مؤسسي الدولة الموريتانية وقادة الدبلوماسية الوطنية ” .

وأعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط،الثلاثاء، عن وفاة شيخنا ولد محمد الأغظف، وزير الخارجية في عهد الرئيس المؤسس المختار ولد داداه.

ويعد ولد محمد الأغظف شخصية اجتماعية وسياسية وعلمية مؤثرة في موريتانيا، وأحد الرجال الذين ساهموا بشكل كبير في تأسيس الدولة الموريتانية الحديثة.

وكان ولد محمد الأغظف هو أول وزير خارجية في تاريخ موريتانيا، تقلد هذا المنصب مباشرة بعد الاستقلال، وهو الذي عرف في ساحات النضال منذ أربعينيات القرن الماضي.

وشغل الفقيد عدة مناصب أخرى بارزة من أهمها وزير العدل، واشتهر بمواقفه الداعمة لقيم العدل والديمقراطية ومساندة حركات الشباب المناضلة، حتى في عهد الرئيس الراحل المختار ولد داداه، الذي كانت تربطه به علاقة قوية وخاصة جداً