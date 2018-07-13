موريتانيا.. وزارة الداخلية تحدد آجال الترشحات البلدية والجهوية

أعلنت وزارة الداخلية وللامركزية الموريتانية، أن آخر أجل لاستقبال الترشحات للمجالس البلدية والجهوية، هو مساء اليوم الجمعة/السبت عند منتصف الليل.

وبنت الداخلية الموريتانية قراراها على منطوق حكم صادر اليوم الجمعة عن المحكمة العليا، يقضي بتعليق قرار سابق للجنة المستقلة للانتخابات بتمديد فترة استقبال ملفات الترشح للانتخابات المحلية و الجهوية المقبلة حتي 17 من الشهر الجاري.

واحتجت الحكومة الموريتانية ممثلة في الوزارة الأولي، على قرار المستقلة للانتخابات، وقدمت طعنا للمحكمة العليا التي أصدرت اليوم الجمعة، حكما بتعليق تنفيذ محتوى البيان رقم 07 الصادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 12 يوليو 2018، المتعلق بتمديد الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للمجالس البلدية والجهوية.

وبناء على قرار المحكمة أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية أن آخر أجل لاستقبال الترشحات للمجالس البلدية والجهوية هو الجمعة الموافق 13 يوليو2018 عند منتصف الليل”.