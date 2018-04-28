موريتانيا.. وزارة الصحة تشيد بالجهود المتخذة لمكافحة “الكبد”

قال وزير الصحة الموريتاني، كان ببكر، اليوم السبت، إن وزارة الصحة تعمل على مكافحة أمراض الكبد، في البلاد، “حيث مكن التلقيح الذي ارتفع خلال سنتين من 25% إلى 75% من مكافحة فعالة لمرض التهاب الكبد الفيروسي ب”.

وأضاف كان ببكر، خلال المؤتمر الطبي الأول لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، بنواكشوط، أن علاج التهاب الكبد الفيروسي” ج” بدأ الشهر الماضي، مؤكدا أن الفحص الأولي لهذا المرض متوفر لدى جميع المراكز الصحية بموريتانيا.

وأشاد وزير الصحة، بما سماه “مستوى التطور” الحاصل في مجال مكافحة الأمراض، وخاصة مرض الكبد والجهاز الهضمي، مضيفا أن الحكومة “تواكب جميع التطورات داخل القطاع الصحي عن طريق توفير الدعم المادي، والمعنوي، للرفع من أداء هذا القطاع الحيوي” حسب تعبير الوزير.

وعقدت الهيئة الوطنية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، اليوم السبت، في نواكشوط، مؤتمرها الطبي الأول لأمراض الجهاز الهضمي والكبد.

ويهدف المؤتمر، إلى الرفع من مستوى الأطباء والعاملين في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد، عن طريق إحاطتهم بآخر التطورات في هذا المجال.