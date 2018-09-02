موريتانيا.. وزراء يتلقون النتائج في مقر الحزب الحاكم

احتضن مقر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، ليل السبت/الأحد، سهرة انتخابية لمتابعة نتائج الشوط الأول من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي أغلقت مكاتب التصويت فيها الساعة السابعة من مساء السبت.

وعقدت لجنة من قيادات الحزب الحاكم، داخل المقر، جلسة لتلقي نتائج الانتخابات أولاً بأول، يقود هذه اللجنة رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم.

كما ضمت اللجنة في عضويتها وزراء الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، النقط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود، بالإضافة إلى الأمين العام للحزب الحاكم عمر ولد معط الله.

وكان أعضاء اللجنة يتلقون النتائج الأولية عبر اتصالات هاتفية مع ممثلي الحزب في مختلف مكاتب التصويت، وبحسب الأحاديث التي دارت بين أعضاء اللجنة فإن هنالك حالة من الارتياح للنتائج الواردة من مختلف مناطق البلاد.

ويعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو الحزب الوحيد الذي رشح في جميع الدوائر الانتخابية في موريتانيا، وهو الوحيد الذي أعلن رغبته في تحقيق « أغلبية ساحقة » داخل البرلمان.