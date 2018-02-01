موريتانيا: وزيرة التجارة تنفى ارتفاع الأسعار

قالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية الناهة بنت مكناس اليوم الخميس إن أسعار المواد الغذائية في البلاد لم تشهد أي ارتفاع خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت بنت مكناس خلال مؤتمر صحفي أن أسعار السلع الأساسية في موريتانيا لم تشهد خلال الأحد عشر شهرا الأخيرة من السنة المنصرمة أية اضطرابات، ” وظل السوق بامدادت هادئة نسبية وخالي من أي نفاذ للمخزون مما مكن من تثبيت أسعار السلع الأساسية”.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة ستتخذ قرارات رادعة عند ملاحظاتها مضاربة بعض التجار بالأسعار، “ولن تقبل بهذه المضاربة لأنها تسعى إلى رفاه المواطن”.

وكانت مواقع محلية موريتانية نشرت خلال الأيام الماضية أخبارا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد بعد أيام من تداول العملة الجديدة، وأشارت هذه المواقع أن ارتفاع الأسعار له علاقة بتبديل العملة.