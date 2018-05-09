موريتانيا.. وزيرة الزراعة تحذر من استغلال قنوات الري دون ترخيص

حذرت وزيرة الزراعة الموريتانية لمينة بنت القطب ولد أممه، المزارعين في ولاية اترارزة جنوبي البلاد، من استغلال قنوات الري وغيرها من المنشآت الزراعية، دون ترخيص من الجهات المعنية.

وأضافت الوزيرة خلال لقاء جمعها مساء أمس الثلاثاء، في مدينة روصو بالمزارعين في ولاية أترارزة، أن الاستغلال غير المرخص يعد هدرا غير مقبول لموارد الدولة وتترتب عليه تبعات قانونية.

وقالت الوزيرة إن الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “اسنات” كفيلة بتوفيره آليات الإنتاج الزراعي وغيرها من الأدوات الزراعية، وكافة المستلزمات وصيانتها بشكل دائم.

وطالبت الوزيرة المستثمرين في القطاع الزراعي بالاستفادة من التشجيعات والإعفاءات الجمركية، التي أقرتها الدولة بخصوص إستيراد الآليات الزراعية، وتسهيل الحصول عليها، لجعلها في متناول المزارعين، لمساعدتهم على زيادة الإنتاج الزراعي كما وكيفا.

واعتبرت منت أمم أن العوائق الحالية طبيعية، خاصة انخفاض منسوب المياه، المرتبط بموسم الأمطار، وهي عوائق محدودة التأثير حتى الآن . على النشاط الزراعي.