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موريتانيا: وزير التشغيل يدعو إلى الاستفادة من تقنيات الاعلام


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 27 ديسمبر 2017 - 18:47



موريتانيا: وزير التشغيل يدعو إلى الاستفادة من تقنيات الاعلام

 

دعا وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال سيدنا عالي ولد محمد خونا اليوم الأربعاء الموريتانيين إلى الاستفادة من مستجدات العصر والتطور العلمي وتوظيفه ميدانيا، "للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والرفع من مستوى الخبرات الوطنية في كافة المجالات".


وقال ولد محمد خونة خلال زيارة قام بها لبعض المؤسسات التابعة لقطاعه إن موريتانيا سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تقريب تقنيات الاعلام والاتصال، "باعتبارها الضامن الأساسي لتطوير اقتصاديات الدول".


وأضاف الوزير أن الدولة الموريتانية سعت إلى تقريب خدمات الاتصال من خلال مشروع الربط الوطني وتشييد البنى التحتية في هذا المجال، "لاستفادة كل المواطنين من الانترنت وغيرها من المعلومات التي تربط أطراف الوطن بالعالم، مما سيساهم في الحد من البطالة وتوفير الزيادة من فرص تشغيل الشباب" بحسب تعبير الوزير.



الكلمات المفتاحية : إعلام, تشغيل, تقنيات
 
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