موريتانيا.. وزير الخارجية يتسلم اعتماد سبعة سفراء جدد

تسلم وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الأربعاء أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لعدد من الدول الإفريقية والآسيوية في نواكشوط.

وتسلم الوزير أوراق اعتماذ كل من كريزوستون آلينتوما نسامبو سفيرا جمهورية أوغندا، وجاكوب ودراوغو سفير جمهورية بوركينا فاسو، و لوك جان سان فيتو آكا أيفي ، سفير جمهورية الكونغو. وميجور فرانسيس آدو آمانفوه سفير جمهورية غانا، أدوين جورج ماندازا سفير جمهورية زمبابوي.

كما تسلو ولد الشيخ أحمد أوراق اعتماد براديب كومار كبتا، سفير لجمهورية الهند.