موريتانيا.. وزير الدفاع يطالب بإبعاد الجيش عن السياسة

طالب وزير الدفاع الموريتاني، جالو مامادو باتيا، اليوم الأحد، بإبعاد الجيش الموريتاني عن التجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد من حين لآخر.

وقال وزير الدفاع، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي للحزب الحاكم بنواكشوط، إن القوات المسلحة وقوات الأمن تعمل من أجل تأمين البلد، وحماية المواطن وممتلكاته، ” ويجب تثمين هذا الدور الذي تقوم به”.

وأضاف الوزير الموريتاني، أن جنرالات الجيش مواطنون لهم أتباع وأقارب، يمكنهم التأثير عليهم وتوجيههم للجهة السياسية التي يختارون دون استغلال وظيفتهم في الجيش، “لكنهم في المقابل لم ينتسبوا لأي حزب سياسي” حسب تعبير الوزير.

وكان وزير الدفاع الموريتاني، منسق لجنة إصلاح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، جالو مامادو باتيا، عقد زوال اليوم الأحد بنواكشوط، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس الحزب، سيدي محمد ولد محم، للحديث عن الترتيبات الأولية لتنصيب هيئات الاتحاد من أجل الجمهورية.