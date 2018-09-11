موريتانيا.. وصول البطاقات الانتخابية للشوط الثاني من اقتراع سبتمبر

وصلت فجر اليوم الثلاثاء عبر مطار نواكشوط الدولي البطاقات الانتخابية للشوط الثاني من الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية المقرر يوم 15 من الشهر الجاري.

وأفادت مصادر لصحراء ميديا أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تسلمت البطاقات وستبدأ اليوم في ارسالها للدوائر الانتخابية التي سيجري فيها شوط ثان.

وشهدت 129 دائرة انتخابية شوطا ثانيا منها 12 دائرة على مستوي النيابيات، و 9 دوائر انتخابية على مستوي المجالس الجهوية المستحدثة بفعل استفتاء أغسطس العام الماضي، أما الدوائر الانتخابية التي شهدت فيها المجالس البلدية شوطا ثانيا فقد بلغت 108 دوائر انتخابية.

ومن المنتظر أن يكون الشوط الثاني من الانتخابات المحلية التشريعية والجهوية أقل تعقيدا، من الشوط الأول نظرا لتقلص عدد مكاتب التصويت، والدوائر الانتخابية.

وطبعت البطاقات الانتخابية في دولة لبنان، وتم نقلها للعاصمة الموريتانية عن طريق شركة شحن تركية.