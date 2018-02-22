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موريتانيا.. وفاة رجل الأعمال السجاد ولد اعبيدنا

Cheikh Med Horma منذ 19 دقيقة
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توفي رجل الأعمال الموريتاني السجاد ولد اعبيدينا، اليوم الخميس، في حادث سير وقع بالقرب من بلدية أشرم، شرقي موريتانيا.

وقد وقع الحادث على طريق الأمل، وفق ما أكدته مصادر محلية، من دون أن تعطي تفاصيل أخرى.

وكان الفقيد أحد رجال الأعمال البارزين في موريتانيا، وقد تولى لعدة سنوات تسيير الاتحادية الموريتانية للنقل.

وتتزايد وتيرة حوادث السير في موريتانيا، والتي كثيراً ما تكون قاتلة، وتعود أسبابها في الغالب إلى سوء وضعية الطرق.

وبهذه المناسبة الأليمة، فإن صحراء ميديا، إدارة وعمالاً، تتقدم بتعازيها الحارة إلى ذوي الفقيد وإلى الشعب الموريتاني.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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