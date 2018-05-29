موريتانيا.. وفد برلماني فرنسي يزور الجمعية الوطنية

زار وفد برلماني فرنسي اليوم الثلاثاء الجمعية الوطنية ، في إطار مقترح فرنسي لتنظيم لقاء برلماني بين الجمعية الوطنية الفرنسية ونظيراتها في دول مجموعة الساحل الخمسة وتحالف الساحل والجمعية البرلمانية الفرنكفونية .

واستقبل رئيس الجمعية الوطني محمد ولد أبيليل، الوفد الفرنسي الذى يرأسه جاك مير، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، وبعضوية آمال أملييا لخرافي، نائبة الدائرة العاشرة للفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، عضو لجنة الخارجية في نفس الجمعية.

ويهدف هذا اللقاء إلى تمكين البرلمانيين من تحسيس الهيئات التنفيذية والممولين حول تطلعات المواطنين في الدول المعنية على أبعاد المقاربة المعتمدة من قبل تحالف الساحل في مجال مكافحة الإرهاب.

وجرى اللقاءبحضور رئيس فريق الصداقة الموريتانية الفرنسية في الجمعية الوطنية، وعدد من النواب، والأمين العام للجمعية الوطنية ومكلف بمهمة لدى الجمعية الوطنية.