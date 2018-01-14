موريتانيا: وفد رئاسي يشارك في “أسبوع أبو ظبي للاستدامة”

توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فجر اليوم الأحد، على رأس وفد رئاسي، إلى مدينة أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات “أسبوع أبو ظبي للاستدامة”.

ويضم الوفد المرافق للرئيس كلاً من السيدة الأولى ووزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح، بالإضافة إلى مدير ديوان الرئيس أحمد ولد باهيه، ومستشار الرئيس أحمد ولد اباه الملقب احميده.

وضم الوفد أيضاً السفير الموريتاني لدى دولة الإمارات سيد محمد ولد حننة، ومحمد ولد اعمر، المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الحسن ولد احمد، المدير العام لتشريفات الدولة.

ويعد “أسبوع أبو ظبي للاستدامة” منبراً عالمياً يجمع قادة الفكر وصناع السياسة والمستثمرين لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

ويسعى هذا الحدث العالمي إلى تعزيز التفكير والتطوير التعاوني لتسريع الحلول الضرورية لنمو الاقتصاد العالمي والسكان السريع، بالنظر إلى التوقعات التي تشير إلى أن تعداد سكان العالم سيصل إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050.

وينزم هذا الأسبوع بمبادرة من حكومة أبو ظبي، بوصفه أكبر تجمع في مجال الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط.