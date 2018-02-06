موريتانيا: وفد من أرباب العمل فى وزارة العدل

أجرى وزير العدل السيد مختار ملل جا اليوم الثلاثاء فى نواكشوط مباحثات مع وفد من الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وبحث اللقاء ضرورة إعطاء دفع جديد للمركز الدولي للمصالحة والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة إضاقة إلى استعراض المعايير الأساسية للاعتراف بالاتحاديات النقابية، إضافة إلى تكوين القضاة وكتاب الضبط فى مجال قانون الأعمال والاتفاق

واتفق الطرفان وفقا للوكالة الرسمية على إقامة شراكة بين وزارة العدل والاتحاد االوطني لأرباب العمل الموريتانين من أجل متابعة تنفيذ القضايا آنفة الذكر.

وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لوزارة العدل والأمين العام للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانين.