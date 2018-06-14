موريتانيا.. وقفة أمام القصر تطالب بالمياه لمدينة “تجكجة”

نظم عدد من سكان مدينة “تجكجة”، وسط موريتانيا، اليوم الخميس، وقفة أمام القصر الرئاسي، تطالب السلطات الموريتانية بالتدخل لحل مشكل العطش الذي تعاني منه المدينة.

ورفع المتظاهرون أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، شعارات تعبر عن حالة العطش التي تعاني منها المدينة، وتطالب بالتدخل لإنقاذها.

وقال المشاركون في الوقفة، إن مدينة “تجكجة” تعاني منذ فترة من أزمة عطش زادت حدتها بسبب النقص الحاصل الذي شهدته البلاد العام الماضي، ما أثر على آبار المياه.

وطالب المحتجون الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بالتدخل العاجل لإنقاذ سكان “تجكجة” من العطش، “الذي تعاني منه المدينة منذ فترة”.

وينظم سكان تجكجة منذ عدة اشهر وقفة كل خميس، أمام القصر الرئاسي بالتزامن مع الإجتماع الاسبوعي للحكومة الموريتانية، للفت انتباه الحكومة والرأي العام الوطني، إلى الواقع الذي يعاني منه مدينتهم.