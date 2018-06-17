موريتانيا.. ولد الشيخ أحمد يبدأ أول مهامه الخارجية

بدأ وزير الخارجية الموريتانية المعين اسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الأحد، أول نشاط له على المستوي الخارجي منذ تعيينه الأسبوع الماضي.

وغادر ولد الشيخ أحمد نواكشوط اليوم الأحد متوجها الى بروكسيل، للمشاركة في اللقاء الدوري التشاوري بين مجموعة دول الساحل، والاتحاد الاوروبي، التي ستنعقد يوم 18 يونيو الجاري.

وتشارك في هذا الاجتماع مجموعة الساحل الخمس، التي تضم إلى جانب موريتانيا كلا من مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أصدر الاثنين الماضي مرسوما بتعيين الدبلوماسي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وذلك بعد أشهر قليلة من خروجه من مهامه كمبعوث أممي إلى اليمن.

وسبق أن تولى ولد الشيخ أحمد العديد من المناصب الأممية من أبرزها: مبعوث أممي إلى اليمن (2015-2018)، نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا (2014)، منسق جهود الأمم المتحدة لمحاربة فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا (2014-2015)، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا (2008-2012)، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن (2012-2014).