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موريتانيا.. ولد بلّال يؤدي اليمين عضواً في لجنة الانتخابات

Cheikh Med Horma منذ 1 دقيقة
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أفادت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » أن السفير والوزير السابق محمد فال ولد بلال سيؤدي اليمن الدستورية عضواً في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، يوم غد الجمعة.

وقالت هذه المصادر إن مرسوماً رئاسياً سيصدر بتعيين ولد بلال عضواً في اللجنة، على أن يمثل الساعة العاشرة من يوم غد أمام المجلس الدستوري لأداء اليمين.

ومن المنتظر أن تجتمع بعد ذلك لجنة الحكماء للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للتصويت عليه واختياره رئيساً للجنة، خلفاً لرئيسها السابق ديدي ولد بونعامه.

وكان ولد بونعامه قد قد استقالته من رئاسة اللجنة بسبب وضعه الصحي الذي يمنعه من مزاولة عمله.

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Cheikh Med Horma

رئيس تحرير موقع "صحراء ميديا"

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