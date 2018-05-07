أخبار

موريتانيا ومالي تناقشان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 2 دقيقتين
0

أجرى الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حدمين، اليوم الأربعاء في العاصمة نواكشوط، محادثات مع نظيره المالي سوميلو بوبي ميغا، الذي بدأ اليوم زيارة لموريتانيا.

وناقش الوزيران الموريتاني، والمالي، في قاعة الشرف بمطار نواكشوط الدولي “أم التونسي” علاقات التعاون بين موريتانيا ومالي، وسبل تعزيزها .

وكان الوزير الأول المالي، رئيس الحكومة، سوميلو بوبي مايغا، وصل صباح اليوم إلى العاصمة نواكشوط في مستهل زيارة صداقة وعمل تدوم يوما واحدا.

ويرافق الوزير الأول المالي في زيارته لموريتانيا وفد يضم: حامادو كوناتى، وزير التضامن والعمل الانساني، مالك الحسيني، وزير الطاقة والمياه، عمار بابا لاي داو، رئيس المجلس المالي للشاحنين، مامادو سينسي كوريبالي، رئيس المجلس الوطني لرجال الأعمال الماليين، الذهبي ولد سيدي محمد، رئيس اللجنة الوطنية المالية لنزع السلاح وإعادة الدمج، الفريق امببه موسى كيتا، قائد الأركان العامة للقوات المالية.

اظهر المزيد
Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

مقالات ذات صلة

منذ 58 دقيقة
49

ولد عبد العزيز يلتقي عددا من رؤساء أحزب الأغلبية

منذ 4 ساعات
50

إنقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية

منذ 16 ساعة
99

منتدى المعارضة يدعم إضراب الأطباء وينتقد السلطة

منذ 22 ساعة
145

تعيين ممثل جديد للأمم المتحدة في غينيا بيساو