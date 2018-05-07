موريتانيا ومالي تناقشان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

أجرى الوزير الأول الموريتاني، يحيى ولد حدمين، اليوم الأربعاء في العاصمة نواكشوط، محادثات مع نظيره المالي سوميلو بوبي ميغا، الذي بدأ اليوم زيارة لموريتانيا.

وناقش الوزيران الموريتاني، والمالي، في قاعة الشرف بمطار نواكشوط الدولي “أم التونسي” علاقات التعاون بين موريتانيا ومالي، وسبل تعزيزها .

وكان الوزير الأول المالي، رئيس الحكومة، سوميلو بوبي مايغا، وصل صباح اليوم إلى العاصمة نواكشوط في مستهل زيارة صداقة وعمل تدوم يوما واحدا.

ويرافق الوزير الأول المالي في زيارته لموريتانيا وفد يضم: حامادو كوناتى، وزير التضامن والعمل الانساني، مالك الحسيني، وزير الطاقة والمياه، عمار بابا لاي داو، رئيس المجلس المالي للشاحنين، مامادو سينسي كوريبالي، رئيس المجلس الوطني لرجال الأعمال الماليين، الذهبي ولد سيدي محمد، رئيس اللجنة الوطنية المالية لنزع السلاح وإعادة الدمج، الفريق امببه موسى كيتا، قائد الأركان العامة للقوات المالية.