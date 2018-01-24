موريتانيا: 10ملايين أوقية مداخيل السياحة خلال شهرين

أعلنت وزارة التجارة الموريتانية، أن السوق في ولاية آدرار شمالي البلاد، حصد حد الساعة، زهاء عشرة ملايين أوقية عن طريق السياحة، بعد شهر من استئناف الرحلات الجوية السياحية القادمة إلى موريتانيا.

جاء ذلك على لسان المندوب الجهوي لوزارة التجارة والصناعة والسياحة بآدرار سيدي هيبه ولد عبد الرحمن، الذي أضاف أن “السواح الذين دخلوا الولاية حتى الآن، كان لهم تأثير إيجابي واضح علي اقتصادها، من خلال حركة السوق واستغلال الفائض المالي الناتج عن السياحة.

وكانت أولى الرحلات السياحة المكونة من 147 سائحا قد وصلت إلى المطار الدولي لمدينة أطار، يوم 24 دجمبر الماضي قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب الجهات المشرفة على العملية، فقد تمت برمجة 14 رحلة جوية بين باريس وأطار، وصلت منها إلى حد الساعة خمس رحلات جوية، شملت نحو 50 جنسية.

و تتواصل الرحلات الجوية كل أسبوع إلى غاية الـثالث من شهر مارس المقبل، بمعدل رحلة أسبوعية تقل كل واحدة منها 147 سائحا.

وأعلنت السلطات المحلية عن اكتمال تأهيل مطار أطار الدولي، واتخاذ إجراءات السلامة والأمن فيه، كما افتتحت 8 مكاتب للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لاستقبال الوافدين ومنحهم الوثائق اللازمة.