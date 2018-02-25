موريتانيا.. 1300 تلميذ يشاركون فى أولمبياد العلوم

انطلقت اليوم الأحد على عموم التراب الموريتاني المرحلة الثانية من الأولمبياد الوطني للعلوم لنيل جائزة رئيس الجمهورية .

ويشارك في هذه المرحلة أزيد من 1300 تلميذ من الروابع في التعليم الثانوي والسوابع العلمية والرياضية ومن أصل مايناهز5000 آلاف شاركوا في المرحلة الأولى

وتمر هذه المسابقة بثلاثة مراحل أولاها مفتوحة أمام تلامذة السنوات النهائية في الإعدادية والثانوية والتي انطلقت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي,

فيما تشهد المرحلة الثالثة التصفيات النهائية من 50% من المشاركين في هذه المرحلة والحاصلين على أكثر من 5نقاط لاختيار 12 تلميذا ثلاثة منهم من السنوات الروابع والثلاثة الأوائل في مواد العلوم ، والفيزياء الكيمياء،والرياضيات من السنوات السوابع ، ولا تقبل المشاركة في أكثر من مادة.