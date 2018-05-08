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موريتاينا.. حزب معارض يعلن مشاركته في الانتخابات المقبلة

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 2 دقيقتين
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أعلن حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، المعارض في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، نيته المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية المقبلة.

وقال حزب اللقاء، في بيان صحفي، إن قراره جاء بعد إعلان “الطيف السياسي المعارض عن مشاركته في الانتخابات المقبلة”.

ودعا الحزب المعارض، من سماها “النخب الوطنية والقوى السياسية الراغبة في التغيير السلمي”، إلى اغتنام هذه الفرصة والدخول ككتلة واحدة إلى لانتخابات المقبلة، بغية تغيير ميزان القوة لصالح “قوى التغيير”.

وأضاف الحزب أن”التشرذم هو أكبر نصير للقوى الظلامية وهو كفيل بأن يزيد في عمر الاستبداد والإفساد” حسب تعبير البيان.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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