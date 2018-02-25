مونديال 2026.. رئيس “الكاف” يدعو المغرب لمضاعفة جهودها الإعلامية

دعا رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” أحمد أحمد المغرب لمضاعفة جهودها الإعلامية ، لتعزيز ترشيحها لكأس العالم 2026.

وقال رئيس الاتحاد فى تصريح له أمس السبت إن المنافسة بين ملف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك المشترك والملف المغربي ،” إعلامية”

وأضاف المالغاشي أحمد أحمد أنه يجب على أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يطرحوا على أنفسهم سؤالا حاسما: “ما الذي يمكن أن يقدمه العالم للشباب الأمريكي وكيف يمكن أن يخدم الشباب المغربي والأفريقي”.

وأكد أنه بالنسبة له، يظل توفي والأمن وحماية البيئة هي القضايا الحقيقية لكأس العالم 2026.

وقال “أريد كأس العالم الذي يحترم جوانب الانسانية والامن والبيئة ،وهذه العناصر الثلاثة هي القضايا الحقيقية لكأس العالم”.

ودعا رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحادات الوطنية في القارة إلى دعم “هائل” لترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 لكرة القدم، وذلك بحسب بيان نشره الموقع الالكتروني للاتحاد.

وأورد البيان “في أعقاب الإعلان الرسمي من المملكة المغربية عن طلبها استضافة نسخة 2026 من كأس العالم لكرة القدم، أخذ رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد أحمد علما بهذا القرار، ودعا كل الاتحادات الوطنية الأفريقية إلى توحيد قواها لدعم مفتوح وهائل لهذا الترشيح”.

وأشار الملغاشي أحمد إلى أنه تلقى “دعم رؤساء المناطق الإقليمية الست” في الاتحاد الأفريقي، مبديا استعداده لإطلاق مبادرة من القوى الأساسية في القارة “لإقناع العالم بأحقية” الترشح الأفريقي، بناء على “القدرات التنظيمية الفعلية” للمغرب.

وأعلن المغرب الجمعة سعيه لاستضافة مونديال 2026 للمرة الأولى في تاريخه، علما أنها المرة الخامسة التي تتقدم فيها المملكة بطلب لاستضافة أكبر مسابقة كروية في العالم