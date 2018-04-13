ميثاق لحراطين يدعو لانتخابات تعكس تنوع الموريتانيين

أعلن الميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين، عزمه العمل خلال الانتخابات المقبلة، من أجل تمثيل يعكس تنوع الشعب الموريتاني.

وقال الميثاق في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، إنه سيسعي “لتصحيح الإختلالات في التمثيل الشعبي خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، للوصول إلى تمثيل عادل يعكس تنوع الشعب الموريتاني، “.

وأضاف البيان أنه من خلال ذلك “يقدم بديلا عن القوالب التقليدية المهيمنة، من قبلية، و تحكم سلطان الدولة و رأس المال”.

وأكد ميثاق لحراطين، “تمسكه بنهجه الجامع و انفتاحه على كافة القوى السياسية، و المجتمعية من موالاة و معارضة و قادة رأي، و مجتمع مدني، من أجل بلورة حلول ناجعة للقضايا المجتمعية المستعصية، لفئات الشعب المطحونة و المهمشة”.

وعبر عن سعيه، “لتوحيد جميع أطيافه خلال، يقرر تخليد الذكرى الخامسة لإعلانه، يوم 29 ابريل الجاري”.