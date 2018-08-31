تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتقديم مساعدات لدعم غانا في مجالات البنية التحتية والطاقة، مؤكدة أن العلاقات مع أفريقيا تعتبر « مسألة جوهرية » بالنسبة لأوروبا.

وقالت ميركل عقب محادثات مع الرئيس الغاني « نانا أكوفو أدو »، أمس الخميس في العاصمة أكرا: « أعتقد تمام الاعتقاد أن الاتحاد الأوروبي لن يكون مزدهرا إلا حين يحل قضايا الهجرة وقضايا الشراكة مع أفريقيا ».

وأكدت المستشارة الألمانية ضرورة وضع خطة جديدة للتعاون مع أفريقيا، من أجل مكافحة أسباب الهجرة وحل المشاكل المؤدية إليها، مشيرة إلى أن مد يد العون إلى غانا يأتي في سياق تجنيب الشباب سلك طريق الهجرة غير الشرعية تحت وطأة اليأس.

من جانبه، تعهد رئيس غانا أكوفو أدو بتعزيز جهود بلاده في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مبديا في الوقت ذاته تحفظه بشأن إعادة حوالي أربعة آلاف غاني يعيشون في ألمانيا بعد رفض طلبات لجوئهم.

وتعتبر غانا ثاني أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا وهي من أهم شركاء ألمانيا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وترى الحكومة الألمانية أن غانا والسنغال التي زارتها ميركل يوم الأربعاء، تقومان بدور محوري كعامل استقرار في المنطقة.

ومن المقرر أن تختتم ميركل جولتها الأفريقية بزيارة نيجيريا اليوم الجمعة، حيث ستجري المستشارة الألمانية محادثات في أبوجا مع الرئيس النيجيري محمد بوخاري حول التنمية الاقتصادية والمجتمعية للبلاد.