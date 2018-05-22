نادي باريس سان جيرمان يتعاقد مع فتاة موريتانية

جدد كبير الأندية الفرنسية وزعيمها نادي باريس سان جيرمان، عقده مع لاعبة كرة القدم الشابة آميناتا ديالو، وهي فتاة فرنسية من أصل موريتاني، تلعب متوسطة ميدان وتعد من أهم المواهب الفرنسية الصاعدة في مجال كرة القدم النسائية.

وكانت ديالو البالغة من العمر 23 سنة، قد حصلت على ثقة النادي الفرنسي الذي قرر التوقيع معها على عقد يمتد حتى عام 2021، لتحجز بذلك مكاناً مهماً ضمن القائمة الرئيسية للمنتخب النسائي الأول للنادي الفرنسي.

واحتفت الصحافة الفرنسية بالعقد الذي وقعه النادي مع اللاعبة الشابة، فيما كتبت صحيفة « لوكيب » إن ديالو ستبقى في صفوف باريس سان جيرمان حتى يونيو من عام 2021.

ويأتي هذا العقد ضمن عملية تجديد قام بها النادس الفرنسي لفريقه النسائي، شملت خمس مراكز مهمة في وسط الميدان والهجوم والدفاع.

وتنحدر آميناتا ديالو من أبوين موريتانيين، ولكنها ولدت وترعرعت في فرنسا، وتحديداً في منطقة غرينوبل.

وقالت في أول تصريح صحفي عقب التعاقد معها من طرف نادي العاصمة باريس: « كان هدفي هو الاستمرار في المغامرة مع نادي بي أس جي، واليوم أدركت أن النادي يؤمن بقدراتي ».

وأضافت ديالو: « ولدت في غرينوبل، ولكني أشجع نادي بي أس جي منذ الخامسة من عمري اقتداءً بأبناء عمومتي الذين كانوا دوماً مشجعين كبار للنادي الباريسي، وبفضلهم دخلت عالم كرة القدم ».

وخلصت ديالو إلى القول إن بي أس جي هو « ناديها المفضل »، قبل أن تضيف: « هدف النادي هو أن نصبح النواة الصلبة للمنتخب النسائي الأول، وقد وضعونا في أفضل الظروف لتحقيق ذلك ».