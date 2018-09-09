نتائج الانتخابات كما أعلنتها اللجنة بشكل عام

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ليل السبت/الأحد، نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، من دون أن تدخل في التفاصيل.

واكتفت اللجنة بإعطاء لمحة عامة عن عدد الدوائر الانتخابية التي حسمت في الشوط الأول وعدد تلك التي ستنتظر حتى الشوط الثاني.

وجاء ذلك على النحو التالي:

أولا: بالنسبة لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية

تم تنظيم الانتخابات المتعلقة بالنواب في 49 دائرة انتخابية حيث شارك فيها 96 حزبا سياسيا و16 ائتلافا بين الاحزاب وتنافست فيها 540لائحة انتخابية على 157 مقعدا نيابيا موزعة على النحو التالي :

الدوائر على مستوى المقاطعات 99 مقعدا

الدائرة الموحدة لولاية نواكشوط 18 مقعدا.

اللائحة الوطنية 20 مقعدا.

اللائحة الوطنية للنساء 20 مقعدا.

ثانيا: بالنسبة لانتخاب المستشارين في المجالس الجهوية

تم تنظيم الاقتراع في 13 ولاية في عموم التراب الوطني وشارك فيها 52 حزبا سياسيا و16 ائتلافا حزبيا وتنافست فيها 160 لائحة انتخابية على 285 مقعدا.

ثالثا: بالنسبة للانتخابات البلدية

تم تنظيم هذا الاقتراع في 219 بلدية موزعة على امتداد التراب الوطني وشارك فيه 84 حزبا سياسيا و32 ائتلافا حزبيا وتنافست في هذا الاقتراع 1552 لائحة انتخابية على 3831 مقعدا.

رابعا: نتائج الانتخابات

تشكل النتائج بعد حصيلة فرز محاضر العمليات الانتخابية المنظمة في 4080 مكتبا للتصويت موزعة على امتداد التراب الوطني وفي 6 دوائر انتخابية خارجية موجودة في ست دول بإفريقيا وأسيا واوروبا وذلك وفقا للمعطيات التالية :

عدد المسجلين 1417823

عدد المصوتين 1041199

عدد الاصوات اللاغية:

بالنسبة للانتخابات الجهوية 219670

بالنسبة للانتخابات النيابية 185521

بالنسبة للانتخابات البلدية 124105

عدد الاصوات المعبر عنها:

بالنسبة للانتخابات الجهوية 800379

بالنسبة للانتخابات النيابية 838518

بالنسبة للانتخابات البلدية 901979

نسبة المشاركة 73,44 في المائة

وفي المحصلة النهائية تم خلال الشوط الأول حسم ما يلي:

بالنسبة للنيابيات، تم حسم 37 دائرة انتخابية وذهبت إلى الشوط الثاني 12 دائرة نيابية.

بالنسبة للانتخابات الجهوية، حسمت نتائج 4 دوائر انتخابية وذهبت إلى الشوط الثاني 9 دوائر.

بالنسبة للانتخابات البلدية، حسمت نتائج 111 بلدية وذهبت 108 إلى الشوط الثاني.