نتائج اللائحة الجهوية لنواكشوط بعد فرز نصف الأصوات

حصلت « صحراء ميديا » على النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية الخاصة باللائحة الجهوية لمدينة نواكشوط، وذلك بعد فرز خمسين في المائة من صناديق الاقتراع.

وتظهر هذه النتائج حصول حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على ثلاثة مقاعد برلمانية، بينما حصل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » على مقعدين برلمانيين.

أما بالنسبة لبقية المقاعد البالغ عدده 13 مقعداً فستوزع على بقية الأحزاب وبحسب الترتيب الذي تحل فيه، وهو ترتيب قابل للتغير في أي لحظة بسبب استمرار عملية فرز ومعالجة النتائج.

وحتى منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء يظهر ترتيب الأحزاب المتنافسة على لائحة نواكشوط الجهوية كما يلي:

تكتل القوى الديمقراطية (3599 صوتاً)

اتحاد قوى التقدم (2985 صوتاً)

الصواب (2353 صوتاً)

التحالف الشعبي التقدمي (1873 صوتاً)

الغد الموريتاني (1653 صوتاً)

الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (1630 صوتاً)

تحالف: حزب الوفاء الموريتاني وحزب طليعة التغيير الديمقراطي (1397 صوتاً)

حزب الكرامة (1292 صوتاً)

حزب الأحرار الديمقراطي الموريتاني (1201 صوتاً)

حزب الشورى من أجل التنمية (1190 صوتاً)

الحزب الوحدوي لبناء موريتانيا (1122 صوتاً)

حزب التحالف الوطني الديمقراطي (1059 صوتاً)

المستقبل (1027 صوتاً)

ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج ما تزال جزئية، وقد تتغير في أي وقت مع ورود مكاتب تصويت جديدة.