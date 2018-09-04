نتائج اللائحة الوطنية المختلطة بعد فرز نصف مكاتب التصويت

حصلت « صحراء ميديا » على النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية الخاصة باللائحة الوطنية المختلطة، وذلك بعد فرز 50 في المائة من أصوات الناخبين، وقد أظهرت تقدماً كبيراً لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

وبحسب هذه النتائج فإن الحزب الحاكم سيحصل على أربعة مقاعد برلمانية، وذلك بعد حصوله على 41 ألف صوت، أي ما يعادل 17 في المائة من الأصوات التي تم فرزها حتى قبيل منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.

وحل في المرتبة الثانية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » بحصوله على مقعدين برلمانيين، وذلك بعد أن صوت له أكثر من 21 ألف صوت، أي ما يعادل نسبة 9,7 في المائة.

وبالنسبة للمقاعد البرلمانية المتبقية والبالغ عددها 14 مقعداً، سيتم توزيعها على الأحزاب الأربعة عشر بحسب الترتيب، وهي أحزاب يقع فيما بينها تنافس قوي، ويمكن أن يتغير الترتيب فيها في أي وقت بسبب استمرار عملية فرز الأصوات.

وتشير النتائج الحالية إلى أن هذه الأحزاب مرتبة كما يلي:

الاتحاد من أجل الديمقراطية (9682 صوتاً)

اتحاد قوى التقدم (7582 صوتاً)

تكتل القوى الديمقراطية (5903 أصوات)

التحالف الوطني الديمقراطي (4745 صوتاً)

الكرامة (4366 صوتاً)

الصواب (4310 أصوات)

التحالف الشعبي التقدمي (4307 أصوات)

الحزب الوحدوي لبناء موريتانيا (3936 صوتاً)

الشورى (3773 صوتاً)

عادل (3540 صوتاً)

الحراك الشبابي (2770 صوتاً)

التحالف من أجل العدالة والدميقراطية – حركة التجديد (2694 صوتاً)

المستقبل (2057 صوتاً)

الحزب الوحدة والتنمية (2062 صوتاً)

حزب الأصالة الموريتاني (1801 صوتاً)

حزب حاتم (1717 صوتاً)

حزب الإصلاح (1700 صوت)

حزب طليعة التغيير الديمقراطي (1642 صوتاً)

ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج ما تزال جزئية، وقد تتغير في أي وقت مع ورود مكاتب تصويت جديدة.