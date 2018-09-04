نتائج اللائحة الوطنية للنساء بعد فرز 40٪ من المكاتب

حصلت « صحراء ميديا » على النتائج الجزئية للانتخابات التشريعية الخاصة باللائحة الوطنية للنساء، وذلك بعد فرز 40 في المائة من صناديق الاقتراع، عند حوالي منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء.

وتظهر هذه النتائج حصول حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على أربعة مقاعد برلمانية، وذلك بعد أن حقق أكثر من 42 ألف صوتٍ.

فيما حصل حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » على مقعدين برلمانيين، بعد أن حقق أكثر من 24 ألف صوت.

وبقي 14 مقعداً برلمانياً لم يتم حسمها بعد، ستوزع على بقية الأحزاب السياسية وفق ترتيبها من حيث عدد الأصوات، في انتظار فرز بقية مكاتب التصويت الذي قدج يغير هذا الترتيب.

وحتى منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء يظهر ترتيب الأحزاب المتنافسة على لائحة نواكشوط الجهوية كما يلي:

الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم (10646 صوتاً)

اتحاد قوى التقدم (9003 أصوات)

تكتل القوى الديمقراطية (5846 صوتاً)

حزب التحالف الوطني الديمقراطي (5054 صوتاً)

حزب الكرامة (4559 صوتاً)

التحالف الشعبي التقدمي (4459 صوتاً)

الحزب الوحدوي لبناء موريتانيا (4098 صوتاً)

حزب عادل (4061 صوتاً)

الصواب (3862 صوتاً)

الحراك الشبابي من أجل الوطن (3475 صوتاً)

حزب المستقبل (3104 أصوات)

الاتحاد الديمقراطي الوطني (2730 صوتاً)

حزب الأصالة الموريتاني (2690 صوتاً)

حزب الإصلاح (2661 صوتاً)

ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج ما تزال جزئية، وقد تتغير في أي وقت مع ورود مكاتب تصويت جديدة.