نتائج جهوية نواكشوط بعد فرز 53% من مكاتب التصويت

أظهرت النتائج بعد فرز 53 في المائة من مكاتب التصويت تقدماً بأكثر من ألف صوت لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على حساب ائتلاف أحزاب المعارضة الديمقراطية.

وتشير هذه النتائج الجزئية إلى أن الحزب الحاكم حصل على 28913 أصوات، أي ما يعادل نسبة 48,6 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

بينما حصل مرشح أحزاب المعارضة على 28153 صوتاً، أي ما يعادل 47,32 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

ويتنافس على رئاسة المجلس الجهوي لمدينة نواكشوط كل من مرشحة الحزب الحاكم فاطمة بنت عبد المالك ومرشح ائتلاف المعارضة محمد جميل منصور.