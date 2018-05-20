نصائح للحفاظ على الصحة فى رمضان

يواجه الجسم خلال شهر رمضان تغييرات مفاجئة في النظام الغذائي وعادات تناول الطعام والشراب، ويتسبب ذلك في بعض الأحيان بمشاكل صحية غير مرغوبة، لذلك لا بد من اتباع بعض النصائح والإرشادات الصحية خلال هذا الشهر الكريم.

وفيما يلي، مجموعة من أهم النصائح الواجب اتباعها خلال شهر رمضان، للحفاظ على الصحة، وتجنب الأمراض:

1- ابدأ بتناول بعض حبات التمر، فهي تزود الجسم بكمية سريعة من الطاقة، وأتبعها ببعض الماء لتعويض السوائل.

2- العصائر الطبيعية خيار جيد للإفطار، فهي مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والأملاح.

3- قاوم الرغبة بتناول الطعام بشكل مفرط، فبعد يوم طويل من الصيام والامتناع عن كافة الأطعمة، من الضروري الاعتدال عند الإفطار، حتى لا تصاب بالتخمة.

4- تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والمأكولات المقلية.

5- ينصح بتناول وجبة إفطار معتدلة، تحتوي على كافة العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

6- البروتينات والألياف تجعلك تشعر بالشبع لوقت أطول طول النهار، لذلك ينصح بالإكثار منها.

7- الحبوب والسلطات والخضروات والفواكه تعتبر بدائل صحية جيدة للأطعمة الدسمة والوجبات الجاهزة.

8- بعد تناول وجبة الإفطار، ينصح بإبقاء الجسم رطباً، من خلال شرب كوب من الماء كل نصف ساعة.

9- تجنب ممارسة التمارين الرياضية بعد الإفطار، حيث إن الدورة الدموية تكون موجهة لعملية الهضم.

10- الصيام فرصة جيدة للإقلاع عن التدخين، فإذا كنت مدخناً، حاول استغلال هذا الشهر الكريم للابتعاد عن عادة التدخين السيئة.

11- احرص على تناول وجبة السحور، فهي تساعد على تحقيق التوازن في النظام الغذائي.

12- إذا كنت تعاني من أية مشاكل صحة، أو تتناول أدوية معينة بشكل منتظم، لا تتردد في طلب استشارة طبيبك المختص، والتأكد إن كان بإمكانك الصيام أم لا، بالإضافة إلى تنظيم جرعات الدواء، بما يتناسب مع وجبات الطعام في رمضان.