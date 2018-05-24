نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين تخطو نحو الالتحاق بالمضربين

أشعرت نقابة أطباء الاسنان الموريتانيين اليوم الخميس وزارة الصحة الموريتانية، أنها ستلتحق بالإضراب المفتوح إلى جانب نقابة الأطباء العامين،و نقابة الأخصائيين الموريتانيين.

وكانت نقابتا الأطباء العامين، والأخصائيين الموريتانيين، قد دخلتا قبل مدة في إضراب مفتوح في جميع المستشفيات الموريتانية، ورفعت بعض المطالب للحكومة لتلبيتها قبل انهاء الإضراب

وقال بيان صادر اليوم عن نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين، أنها “سلمت لوزارة الصحة، إشعاراً بالدخول في الإضراب المفتوح إلى جانب النقابتين المذكورتين”، مضيفة أن هذا الإشعار يدخل حيز التنفيذ فور انتهاء المدة القانونية.

وتطالب النقابات الصحية المضربة بمجانية العلاج في الحالات المستعجلة، والمراكز الصحة العمومية، وتعميم التأمين الصحي على جميع المواطنين،و مراجعة الرواتب والتكوين المستمر،و تأمين أدوية ومواد مخبرية موثوقة المصدر، ومحاربة تزوير الأدوية، و إشراك الأطباء الممارسين في اقتناء الأجهزة.