نقابة الصحفيين الموريتانيين تطالب بالإفراج عن رئيس حركة “نستطيع”

طالبت نقابة الصحفيين الموريتانيين السلطات الموريتانية بالاسراع في تحديد مكان احتجاز رئيس حركة “نستطيع” والمرشح للبرلمان محمد ولد الشيخ احتراما لدولة القانون.

وكانت حركة “نستطيع” الشبابية قد أكدت قبل أيام اعتقال الأمن الموريتاني لرئيسها، الذي يعمل استاذا للاعلام في دولة قطر، وأضافت ان الأمن فتش منزل ولد الشيخ دون إذن قانوني.

ودع النقابة في بيان الأمن الموريتاني بالكشف عن ملابسات توقيف ولد الشيخ، وتمكين ذويه من زيارته والاطمئنان على صحته.

وأضاف البيان أن النقابة ولد الشيخ من طرف عناصر أمنية وإحالته إلى مكان مجهول، أمر مضرة بسمعة البلد وأجهزته الأمنية معلنة رفضها المطلق لمضايقة الزملاء على التعبير عن أرائهم وتوجهاتهم السياسية والفكرية.

ويعمل ولد الشيخ كأستاذ للإعلام بدولة قطر، ويترشح للبرلمان عن اللائحة الوطنية لحزب الجيل الجديد في إطار اتفاق سياسي مع الحركة الشبابية.