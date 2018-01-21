نقابة الصحفيين الموريتانيين تطلق ملتقى تكوينياً

أعلنت نقابة الصحفيين الموريتانيين مساء اليوم الأحد عن إطلاق ملتقى تكويني لصالح الصحفيين الموريتانيين بالتعاون مع مشروع دولة القانون التابع للإتحاد الأوروبي.

وطالب نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه خلال التكوين بضرورة تفهم كل من الصحفيين والقضاة لأدوارهم التي يحددها القانون، ولما تشمله من إنصاف ومراقبة وأهمية في تعزيز دولة العدالة والقانون.

وقالت النقابة في إيجاز صحفي إنها أطلقت في إطار برنامج الشراكة بينها ومشروع دولة القانون التابع للإتحاد الأروبي ملتقاها التكوينى لفائد ة الصحفيين الموريتانيين، “وتناولت الحلقة الأولى من إنطلاقة الملتقى العلاقة ما بين الصحافة والقضاء فى دولة القانون سعيا إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى الصحفيين”.

وأضافت نقابة الصحفيين الموريتانيين أن “شبكة الصحفيين المهتمين بقضايا العدالة والقانون” ستشرف على تنفيذ البرنامج التكوينى، “كما سيكون النشاط الموالى هو دورة لصالح الصحفيين فى القطاع السمعي البصري ” بحسب تعبير إيجاز النقابة.