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نقابة الصحفيين تؤبن الشاعر الراحل الشيخ ولد بلعمش


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 - 19:55



نقابة الصحفيين تؤبن الشاعر الراحل الشيخ ولد بلعمش

نوهت نقابة الصحفيين الموريتانيين اليوم الثلاثاء فى أمسية تأبينية بمناقب الشاعر الراحل فقيد الوطن الشيخ ولد بلعمش

وأثنى نائب نقيب الصحفيين الموريتانيين مولاي ولد ابحيده، في كلمة على خصال الشاعر باعتباره أحد الأقلام الأدبية الشابة التي ساهمت رغم قصر العمر في إثراء الساحتين الاعلامية والثقافية في البلد .

وأبرز أن فقيد الأمة ظل وفيا بما يمليه عليه الواجب الوطني والحس الانساني ، حيث بكى شهداء قواتنا المسلحة و تحسر على هموم الامة العربية والاسلامية وغضب للأقصى وفلسطين .

وتم الاعلان عن جائزة باسم الفقيد الأمسية التى أشاد فيها العديد من الشعراء والنقاد من رفقاء الراحل بخصاله، ومناقبه.

وتوفي الشاعر الشيخ ولد بلعمش إثر وعكة صحية مفاجئة فجر الجمعة الماضى فى مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا.
 


الكلمات المفتاحية : التأبين, الشعر, الشيخ ولد بلعمش, نقابة الصحفيين
 
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