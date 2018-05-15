نقابة المعليمن تتحدث عن نجاح إضرابها الشامل

قالت النقابة الوطنية للمعلمين، إن الإضراب الوطني الشامل، والمفتوح الذي أقرته النقابة يوم الاثنين من كل أسبوع نفذه المعلمون بنجاح.

وأضافت النقابة في بيان لها، إن إضراب الأمس بلغت نسبة نجاحه في بعض المقاطعات ستة وتسعين بالمائة، وتمت الاستجابة له في الكثير من المقاطعات، وعواصم الولايات.

إن “وزارة التهذيب الوطني، و بعض الإدارات الجهوية، و المفتشيات المقاطعية التابعة لها، استخدمت كل أساليب الترهيب لثنيهم عن ممارسة حقهم في الإضراب”.

وتعهدت النقابة بمواصلة تنفيذ البرنامج الاحتجاجي الذي رسمته في رسالتها الأخيرة الموجه إلى وزير التهذيب الوطني.

واستغرب بيان نقابة المعلمين من غياب الحديث عن إضرابات ومطالب المعلمين في المؤتمرات الصحفية اﻷسبوعية للناطق الرسمي للحكومة.

نضع بين أيدي الرأي العام الوطني حصيلة عن أول أيام الإضراب الوطني المفتوح في بعض مناطق الوطن كما توصل بها المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للمعلمين.